Пекин, , 03:54 — REGNUM Национальная библиотека Китая запустила проект национальной памяти с целью задокументировать борьбу страны с эпидемией COVID-19, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Проект, как планируется, будет включать сбор и сохранение материалов исторической ценности или особой значимости, дабы честно отразить те усилия, которые предпринял народ Китая в борьбе с эпидемией.

В то же самое время, документ также ставит целью повлиять на жизнь, сознание и общественные отношения людей после COVID-19, а также осмыслить новые технологии, которые были использованы в борьбе с эпидемией вроде дистанционного обучения и работы.

Библиотека будет включать в себя предметы и документы, включая книги, статьи, фотографии, мультимедиа-ресурсы, художественные работы и прочие вещи, пожертвованные общественностью, а также интервью очевидцев.