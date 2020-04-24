Нанкин, Китай, , 03:48 — REGNUM Провинция Цзянсу на востоке Китая даст скидки на покупку билетов на туристические объекты посетителям в рамках кампании восстановления туристической сферы после эпидемии нового коронавируса, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Начиная с 1 мая Цзянсу начнет предлагать месячник скидок на посещение различных туристических достопримечательностей. Скидки будут разными, но не менее 10%, сообщили в провинциальной комиссии развития и реформы.

Скидки также будут действовать на канатные дороги, фуникулеры, лодки и так далее, сообщили в комиссии. Медицинские работники Китая, при этом, могут в течение года посещать разного рода достопримечательности совершенно бесплатно.

Провинция также сотрудничает с местными ресторанами и заведениями общепита для того, чтобы разработать более привлекательные цены на меню для туристов. В городе Сучжоу уже работает 53 туристических объекта класса «А», включая некоторые объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Везде действует 50% скидка на билет в период с мая по июнь того же года.