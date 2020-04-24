Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare станет бесплатным во время предстоящих выходных. Об этом 23 апреля сообщила официальная страница франшизы в Twitter.

В бесплатном онлайн-шутере Warzone появится пять карт из Modern Warfare: Hovec Sawmill, Talsik Backlot, Aniyah Incursion, Hideout и Shoot House. сыграть на них можно будет в формате командных боёв «6 на 6» и «10 на 10». Акция стартует сегодня, 24 апреля, в 21:00 по московскому времени, а закончится 27 апреля, тоже в 21:00.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1253368038914576384

Call of Duty: Warzone представляет собой многопользовательский шутер в жанре королевской битвы, его релиз состоялся 10 марта 2020 года. Проект является частью игры Call of Duty: Modern Warfare (2019), содержащей однопользовательскую кампанию, однако не требует её покупки.

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