Южно-Сахалинск, , 03:45 — REGNUM Следователи Южно-Сахалинска начали проверку по факту вопиющего инцидента, произошедшего во время онлайн-урока в одной из сахалинских школ. Школьникам, занимающимся дистанционно, показали порнографическое видео, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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Учебный процесс, проводимый дистанционно учителем одной из сахалинских школ, был прерван. А на экранах перед учениками появились изображения порнографического характера.

Следователи проводят проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что в России не менее 5 млн школьников смогут учиться дистанционно.