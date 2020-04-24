Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 2,7 миллиона. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику пандемии в США и в мире.

По его данным на 03:35 мск 24 апреля, в мире число инфицированных SARS-CoV-2 составляет 2 703 615 человек. Скончались от COVID-19 190 490 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире достигло 2 544 792, количество летальных исходов достигло 175 694.

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