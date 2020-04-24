Каракас, , 03:35 — REGNUM Карантинный режим, который действует на территории Венесуэлы из-за опасности коронавируса, позволил сдержать распространение инфекции на 90%, заявил президент республики Николас Мадуро 23 апреля в эфире государственного телевидения.

Глава государства также рассказал, что число случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны достигло 311. Кроме того, в Венесуэле зарегистрировано 10 летальных случаев от COVID-19 и 126 случаев выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, режим всеобщего карантина был объявлен в Венесуэле 17 марта.

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