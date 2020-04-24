Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Студия Kaizen Game Works анонсировала приключенческую игру от первого лица Paradise Killer, в котором геймерам придётся расследовать убийство. Трейлер был опубликован 23 апреля на YouTube-канале издательской компании Fellow Traveller.

Сеттинг (мир, в которой происходит действие) игры весьма необычный: расследованием геймерам придётся заниматься на неком «райском острове», находящемся за пределами реальности, где пытаются воскресить мёртвых богов.

Заниматься этим расследованием будет персонаж с необычным именем Lady Love Dies. Трейлер даёт понять, что Paradise Killer выполнена в стилистике игр 80-х годов XX века, при этом разработчики обещают игркам «открытый мир».

Paradise Killer — это первый проект студии Kaizen Game Works. Что касается издателя Fellow Traveller, то он недавно отметился тем, что выпустил в Steam игру In Other Waters, которая получила множество положительных отзывов от пользователей сервиса.

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