Якутск, , 03:35 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение об уменьшении бюджетных ассигнований, предусмотренных в инвестпрограмме — почти 1,5 млрд рублей перенаправят в резервный фонд республики для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

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Под уменьшение бюджетных ассигнований попали 24 объекта и направления: Арктический центр эпоса и искусств, Креативный кластер в Якутске и ряд других объектов. Таким образом, из инвестиционной программы Якутии в пользу резервного фонда передадут 1 449 339 737,59 рублей.

«По негативным прогнозам, борьба с распространением коронавируса может затянуться до конца года. Сейчас все наши ресурсы должны быть направлены на борьбу с инфекцией. Все проекты, о которых идёт речь, необходимы Якутии, мы говорим лишь о замедлении темпов их реализации. Но сегодня речь идёт о здоровье и жизни людей, это безусловный приоритет», — сказал Айсен Николаев.

Ранее власти республики отказалось от дорогостоящих закупок и культурно-массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.