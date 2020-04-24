Нью-Йорк, США, , 03:43 — REGNUM В штате Нью-Йорк 23 апреля было подтверждено более шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора штата Эндрю Куомо.

«Подтверждаем 6 244 новых случая инфицирования коронавирусом в штате Нью-Йорк. Общее количество таких случаев составляет 263 460», — говорится в сообщении.

По информации, предоставленной губернатором ранее, утром 23 апреля, суточный прирост инфицированных составил 1 359 человек (днём ранее 1 386), умерших — 438 человек (днём ранее 471).

Власти Нью-Йорка объявили о введении в штате ответственности администрации домов престарелых за несвоевременное сообщение о заражении или смерти своих подопечных.

По информации Университета Джонса Хопкинса на 03:00 мск 24 апреля, в США подтверждено 866 646 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 49 759 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в США фиксируют крайне высокую смертность пациентов с коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких.

Исследователи изучали массив данных, предоставленный крупнейшей системой здравоохранения Нью-Йорка и его окрестностей Northwell Health. Согласно этим данным, 88% пациентов с коронавирусом, которых перевели на искусственную вентиляцию легких, в конечном итоге все равно скончались.

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