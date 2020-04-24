Лима, , 02:52 — REGNUM По меньшей мере 1,3 тысячи случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Перу среди сотрудников национальной полиции, заявил перуанский министр внутренних дел Карлос Моран 23 апреля на встрече с журналистами.

Моран подчеркнул, что статистика по полицейским ведется с 16 марта — момента введения чрезвычайного положения в республике

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Перу продлили до 26 апреля режим ЧП, введенный из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

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