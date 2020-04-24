Богота, , 02:40 — REGNUM Не менее 40 случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано среди сотрудников психиатрической больницы в столице Колумбии Боготе, из них пять — с заболеванием COVID-19, сообщает газета El Tiempo 23 апреля со ссылкой на данные колумбийского министерства здравоохранения.

Все инфицированные отправлены на карантин. В ближайшее время станут известны результаты анализов еще более 100 медиков. Источником вспышки называется пациент, поступивший в больницу 14 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Колумбии Иван Дуке продлил из-за распространения коронавируса режим общенационального карантина в стране до 11 мая.

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