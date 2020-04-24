Рабат, , 01:52 — REGNUM Минздрав Марокко подтвердил 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ведомства.

К настоящему времени в королевстве уже подтверждены 3568 случаев заболевания COVID-19. Также с начала пандемии в стране от заболеваний, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 155 человек. От коронавирусной инфекции вылечились 456 пациентов, их выписали из медучреждений страны.

Как сообщало ИА REGNUM, за нарушение режима карантина в Марокко были арестованы более 3000 человек в течение 24 часов. С начала карантина были задержаны за это нарушение в общей сложности более 50 тыс. человек.

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