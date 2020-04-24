Кито, , 01:31 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Эквадоре за одни сутки увеличилось почти в два раза с 11 183 до 22 160, сообщил министр здравоохранения республики Хуан Карлос Севальос 23 апреля на встрече с журналистами.

Резкое увеличение количества Севальос объяснил тем, что для части тестов на SARS-CoV-2 результаты задержались из-за усиленного графика работы лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля эквадорские власти обратились к России за помощью в борьбе с новым коронавирусом.

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