Прага, , 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией. Об этом министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил журналистам на пресс-конференции 23 апреля.

«Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии… Эпидемиологическая ситуация позволяет нам сделать это при определенных условиях», — заявил министр.

По словам Войтеха, до этого гражданам разрешалось ходить только на работу, в аптеку, за продуктами питания, при этом нигде не задерживаться и не встречаться более двух человек. Теперь в общественных местах разрешается находится группами до 10 человек. С 27 апреля возобновится работа магазинов площадью до 2,5 тыс. квадратных метров, автошкол и обучение в университетах.

Также министр сообщил, что с 24 апреля чешским гражданам разрешается выезд за границу, в частности, для проведения отпуска на курорте. При этом, возвращающийся в страну гражданин «должен иметь медицинское подтверждение негативных результатов анализа на коронавирус». А при его отсутствии — пройти двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Чехии одобрило продление режима чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой распространения коронавируса до 25 мая. Решение отправлено на утверждение в парламент республики.

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