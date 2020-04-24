Сакраменто, США, , 01:03 — REGNUM В американском штате Калифорния запретили отбирать у должников единовременную государственную помощь, выданную правительством США в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом говорится в распоряжении губернатора штата Гэвина Ньюсома.

«Калифорнийцы получают крайне нужную им сейчас помощь в связи с COVID-19. Эти средства нельзя отнимать у них», — говорится в документе.

Согласно указу, коллекторам запрещено теперь в счет долгов изымать эти средства у жителей штата.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля первые единовременные выплаты от правительства США поступили на счета граждан. Отмечалось, что большинство граждан США получат право на единовременную выплату около $1,2 тыс. на человека.

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