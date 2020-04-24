Гуам, США, , 01:03 — REGNUM Все члены команды авианосца «Теодор Рузвельт» ВМС США сдали анализы на коронавирус, положительный результат показали тесты 840 военных моряков, а отрицательный — 4 098 человек, 23 апреля сообщается на сайте военно-морских сил США.

4 234 членов экипажа сошли на берег. Корме того, 88 моряков излечились, а четверо — заболели COVID-19 и помещены в медучреждение. В настоящее время судно находится на военно-морской базе «Гуам».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что на борту «Теодор Рузвельт» от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, скончался военнослужащий.

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