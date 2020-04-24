Бразилиа, , 00:45 — REGNUM 49 492 случаев инфицирования новым коронавирусом подтверждено на территории Бразилии, из них 3 735 — за последние сутки, 23 апреля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Также за последние 24 часа зарегистрировано 407 летальных исходов среди больных с COVID-19. Общее число таких случаев с начала наблюдений составило 3 313. Еще 26 573 пациента излечилось от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном скором завершении карантинных мероприятий в Бразилии написал 20 апреля в своем Twitter бразильский президент Жаир Болсонару.

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