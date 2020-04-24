Мурманск, , 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Стройплощадка «Новатэка» по-прежнему — главный очаг распространения опасной инфекции, там зарегистрировано уже 494 случая. В Кировско-Апатитской агломерации число зараженных выросло до 100, в Мурманске — до 24. Случаи заражения также выявлены в Печенгском районе, Североморске, Снежногорске и других муниципальных образованиях области.

В штабе также сообщили, что 64 пациента уже выздоровели и выписаны из больницы, 542 человека пока находятся на лечении с CoViD-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области скончался четвертый пациент с коронавирусом. У мужчины 62-лет были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.