Каир, , 00:38 — REGNUM Египетский минздрав подтвердил 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ведомства. Это рекордное число выявленных за сутки случаев заражения SARS-CoV-2 в Египте с начала пандемии.

Также за прошедшие сутки 11 человек скончались от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество летальных исходов в Египте достигло 287.

В Египте с начала пандемии вылечились 1004 человека, их уже выписали из медучреждений.

Кроме того, власти Египта распорядились ввести комендантский час на время священного для мусульман месяца Рамадан. Он вступит в силу 24 апреля.