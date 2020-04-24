Мурманск, , 00:25 — REGNUM В Мурманской области скончался четвертый пациент с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«8 апреля 62-летний почувствовал недомогание, через пять дней, 13 апреля, после ухудшения самочувствия вызвал скорую помощь, от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался», — сообщили в штабе.

Вечером 15 апреля был подтверждён положительный результат на CoViD-19, после чего мужчину доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ в отделение реанимации. С момента госпитализации он находился на искусственной вентиляции лёгких. После подготовки к транспортировке был доставлен санавиацией в реанимацию МОКБ.

Мужчина страдал сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.