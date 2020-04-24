Прага, , 00:10 — REGNUM Продление режима чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса одобрило правительство Чехии. Об этом 23 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции первый вице-премьер и глава центрального кризисного штаба Ян Гамачек.

Правительство Чехии приняло решение продлить режим ЧП в стране до 25 мая. Решение отправлено на утверждение в парламент республики.

Кроме того, правительством было принято решение соответствии с постановлением суда города Праги о незаконности мер об ограничении передвижения граждан и закрытии магазинов. Ограничительные меры действовали по указанию минздрава Чехии до сегодняшнего дня.

Гамачек уточнил, что правительством меры минздрава, отменённые судом, были приняты как кризисные меры правительства, они вступят в действие в соответствии с режимом ЧП, с полуночи 23 апреля.

Напомним, меры ограничения на передвижение граждан и на закрытие магазинов (кроме продовольственных) и предприятий сферы обслуживания должны были перестать действовать, согласно решению суда города Праги, 27 апреля в связи с тем, что они были объявлены не правительством, а минздравом страны.

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