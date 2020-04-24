Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Расчёты, дежурящие на командных пунктах межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Минитмен-3», переведены в режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Командования Стратегических сил США.

Теперь вместо трёх-четырёх часов, расчёты будут дежурить по 14 часов. По мнению командования, это снизит вероятность заражения коронавирусом.

Командование Стратегических сил США допускает, что в таком режиме придется дежурить в течение года или даже дольше, а до 25% личного состава окажется зараженной SARS-CoV-2.

При этом сообщается, что восстановление нормального режима служба будет возможно после получения вакцины от коронавируса.

Напомним, США располагают 400 межконтинентальными баллистическими ракетами «Минитмен-3», каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.

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