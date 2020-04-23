Кейптаун, , 23:59 — REGNUM Введённые из-за пандемии ограничительные меры в ЮАР будут отменять постепенно, начиная с 1 мая, сообщил 23 апреля президент страны Сирил Рамапоса в своём обращении к согражданам.

Рамапоса «После 30 апреля начнётся смягчение карантинных ограничений».

Глава государства уточнил, что среди первых послаблений карантинного режима не будет открытия границ внутри страны и внешних границ ЮАР. Зато возобновит деятельность ряд предприятий, но чтобы работала лишь треть сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЮАР, где больше всего среди африканских стран выявлено случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, число заразившихся (по официальным данным) достигло 3953, количество летальных исходов — 75.

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