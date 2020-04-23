Женева, Швейцария, , 23:55 — REGNUM Количество кибератак на системы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) возросло в пять раз с начала пандемии коронавируса. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба организации.

По данным ВОЗ, в настоящее время число кибератак на базы данных организации возросли в пять раз по сравнению с их количеством за такой же период в 2019 году. Также с начала пандемии коронавируса возросло количество электронных писем, рассылаемых от лица организации с просьбами жертвовать средства в фонд, якобы созданный для борьбы с COVID-19, но на самом деле не имеющий никакого отношения к ВОЗ.

Также на прошедшей неделе была зарегистрирована утечка около 450 адресов электронной почты и паролей ВОЗ. Базы данных не пострадали, но был нанесён ущерб внутренней сети организации, предназначенной для сотрудников и партнёров ВОЗ.

В настоящее время ВОЗ начала работу над улучшением кибербезопасности своих систем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о фишинговых атаках на почтовый сервис Gmail от компании Google, количество которых возросло с началом пандемии коронавируса.

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