Иерусалим, 23 апреля 2020, 23:48 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 14 803, сообщили 23 апреля в израильском минздраве.
За сутки количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Израиле увеличилось на 211, добавился один летальный исход и 277 случаев выздоровления.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Израиле достигло 192, число излечившихся — 5611.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле стало известно о повторном заражении коронавирусом пациента дома престарелых.
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