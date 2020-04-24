Приштина, , 00:22 — REGNUM Правительство Косово 23 апреля провело онлайн-заседание, на котором было принято решение о выделении 500 тысяч евро на помощь муниципалитетам Прешево, Буяновац и Медведжа в Сербии, большую часть населения которых составляют албанцы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данные средства были выделены Приштиной на борьбу с коронавирусом в албанских муниципалитетах Сербии.

Выделению средств предшествовал телефонный разговор между и.о. премьер-министра Косово Альбином Курти и главами муниципалитетов Буяновац и Прешево Шаипом Камбери и Шчипримом Арифи.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Косово окажет поддержку албанцам в Сербии