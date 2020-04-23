Москва, , 23:37 — REGNUM В Москве за сутки скончались ещё 37 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 23 апреля в оперативном штабе столицы.

Как уточняется, возраст умерших — от 37 до 86 лет. По информации штаба, у всех пациентов имелись сопутствующие заболевания, среди которых — атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет.

Сообщается также, что одна из умерших пациенток имела синдром Дауна. У 37-летнего пациента был установлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония».

Согласно последним данным, в Москве выявлено уже 33 940 случаев заражения новым коронавирусом, 1959 из которых — за последние сутки. Скончались 325 пациентов, 2448 человек излечились и были выписаны из больниц.