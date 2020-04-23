Киев, , 23:32 — REGNUM Информация о розыске видеоблогера Анатолий Шарий была удалена с сайта МВД Украины. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

Решение о прекращении всех розыскных мероприятий в отношении видеоблогера Шария принял Соломенский районный суд, постановление суда поступило в Соломенское управление полиции и правоохранители исполнили его. Это означает, что Шарий может, теоретически, вернуться на территорию Украины.

Напомним, видеоблогер был объявлен в международный розыск в июне 2012 года. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в использовании огнестрельного оружия и в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Сам блогер считал все выдвинутые против него обвинения сфальсифицированными. В последнее время он проживал на территории одной из европейских стран, продолжая при этом освещать политические события, происходящие на Украине. У Шария достаточно обширная аудитория, суммарное количество просмотров его видеороликов на канале в Youtube приблизилось к трём млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, требовавшего вывезти из города цыган.

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