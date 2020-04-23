Пекин, , 23:31 — REGNUM Китайские власти намерены дополнительно выделить $30 млн на финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила 23 апреля представитель МИД КНР Хуа Чуньин на своей странице в Twitter.

«Китай решил выделить ВОЗ ещё $30 млн наличными на поддержку глобальной борьбы с COVID-19, в частности на укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах», — написала она.

Представитель МИД КНР напомнила, что 11 марта Пекин уже передал $20 млн ВОЗ на меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил о решении прекратить финансирование ВОЗ, обвинив организацию в том, что она излишне сосредоточилась на вспышке коронавируса в Китае, не приняв достаточных мер для сдерживания распространения заболевания по всему миру.