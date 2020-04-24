Приштина, , 00:21 — REGNUM Научный центр Европейского союза 23 апреля передал в дар Косово материалы для производства 60 тысяч тестов на коронавирус.

Об этом сообщила глава миссии ЕС в Косово Наталья Апостолова. Напомним, Косово страдает от нехватки микробиологов, тестов на коронавирус и отсутствия материалов и возможностей для самостоятельного производства таких тестов.

Ранее ЕС направил 100 миллионов евро на поддержку Косово в борьбе с коронавирусом и преодолении его последствий.

Коронавирусом оказались заражены 630 граждан края.

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