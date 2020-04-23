Вашингтон, , 23:17 — REGNUM В США фиксируют крайне высокую смертность пациентов с коронавирусом находящихся на искусственной вентиляции легких. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

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Исследователи изучали массив данных, предоставленный крупнейшей системой здравоохраненияНью-Йоркаи его окрестностей Northwell Health. Согласно этим данным, 88% пациентов с коронавирусом, которых перевели на искусственную вентиляцию легких, в конечном итоге все равно скончались.

Уточняется, что исследовались данные всех пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.

Всего за вышеуказанный период в больницы системы Northwell Health были госпитализированых 5,7 тыс. человек. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические респираторные заболевания, болезни почек или метаболические заболевания. 56% страдали гипертонией, 41,7% ожирением, 33,8% диабетом.

За данный период были выписаны или умерли 2634 человека. Из них, 14,2% лечили в отделениях интенсивной терапии, 12,2% проводили инвазивную искусственную вентиляцию легких, 3,2% — заместительную почечную терапию, 21% пациентов скончался.

Из тех пациентов, кого поместили на искусственную вентиляцию легких, скончались 88% (282 человека). Самый высокий уровень смертности на искусственной вентиляции легких наблюдается у пациентов старше 65 лет. У них выживаемость лишь 3%. При этом уровень смертности у мужчины выше, чем у женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в научной среде начало меняться представление о механизме воздействия нового коронавируса на организм человека. Согласно первоначальной модели, коронавирус, попадая в организм, приводил к тяжелому воспалительному процессу в тканях легких, что вызывало классический механизм пневмонии — выделение экссудата, закупорку альвеол жидкостями, дыхательную недостаточность, которая в особо тяжелых случаях с сопутствующими хроническими заболеваниями заболеваниями могла привести к смерти.

Однако вскоре в ряде стран ученые стали приходить к другим выводам. Согласно этим исследования, в частности в Китае, было установлено, что коронавирус действует на организм человека куда более изощренно. Попадая в клетки организма человека, в том числе и в иммунные клетки, коронвирус начинает вырабатывать неструктурные белки, которые, в свою очередь, попадая в эритроциты, атакуют гемоглобин, лишая его возможности транспортировать кислород к тканям организма. То есть атака коронавируса на организм носит более комплексный и системный характер и не затрагивает только лишь дыхательную систему, хотя и ее тоже.

В связи с этим стали высказываться предположения, что терапия ИВЛ в общем-то бесполезна для некоторых пациентов с коронавирусом, а может быть даже и вредна.

Стоит отметить, что общего мнения в научном сообществе по механизму атаки коронавируса на организм человека пока нет.