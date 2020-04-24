Скопье, , 00:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии 23 апреля сообщила о том, что в стране выявлен 41 новый случай заражения. Всего в стране подтверждены 1300 случаев заражения граждан коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство, 23 апреля выздоровевшими были признаны 29 человек. Победу над коронавирусом одержал уже 301 житель страны.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в стране скончались 56 человек.

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