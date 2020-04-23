Штат Нью-Йорк, США, , 23:05 — REGNUM Почти 14% жителей штата Нью-Йорк имеют в организме антитела к коронавирусу, заявил 23 апреля губернатор штата Эндрю Куомо со ссылкой на результаты массового обследования.

По его словам, обследование проводилось среди трёх тыс. человек и его результаты позволяют предположить, что 2,7 млн человек в штате уже могли перенести заражение коронавирусом.

Куомо подчеркнул, что речь идёт о предварительных данных первой фазы исследования, которое он назвал «крупным» и «всеобъемлющим».

"Пока 13,9% дали положительный результат на наличие антител. Это означает, что люди уже были заражены и у них выработались антитела для борьбы с инфекцией. Как это влияет на цифры? 13,9% от населения штата — это около 2,7 млн заражённых ранее людей», — сказал Куомо.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк является самым крупным очагом эпидемии коронавируса в США, которые, в свою очередь, сохраняют первое место в мире по числу заразившихся и умерших.

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