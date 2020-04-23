Брюссель, , 22:51 — REGNUM Пик распространения COVID-19 не был пройден многими странами — членами Евросоюза. Об этом 23 апреля заявила журналистам в ходе пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн.

Глава Еврокомиссии отметила, что многие страны ЕС ещё не прошли пик пандемии коронавируса.

В то же время экономика стран ЕС серьёзно страдает из-за масштабных ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Еврокомиссия и Совет ЕС разработали ряд рекомендаций по постепенному ослаблению ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19. Предполагается, что некоторые ограничения в странах ЕС будут сниматься начиная с середины мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Еврокомиссия готова к увеличению бюджета ЕС.

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