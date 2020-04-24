Приштина, , 00:20 — REGNUM В Приштину 23 апреля прибыла третья партия защитного оборудования, направленная Косово Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в распоряжение косовских властей было предоставлено 8960 хирургических халатов, 2680 защитных масок FFP2 /N95 и 33 600 хирургических масок. Защитное оборудование было передано Косово по линии ЮНИСЕФ правительством Люксембурга.

В настоящему моменту ЮНИСЕФ предоставил Косово 36 200 медицинских перчаток, 5380 защитных масок FFP2/N95, 1000 защитных комбинезонов, 51 460 хирургических халатов, 2934 защитных фартука, 81 клинический термометр с инфра-красными лучами в качестве средств для борьбы с пандемией.

10% данной помощи было направлено в муниципалитеты с сербским большинством — в Грачаник и Северную Митровицу.

«ООН не оставит Косово в коллективной борьбе с коронавирусом. Мы не забываем, что этот вирус представляет угрозу для всех в Косово, вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности или статуса. Если мы будем действовать вместе и проявлять солидарность, то сможем выйти и из этого кризиса», — заявил присутствовавший при передаче оборудования заместитель специального представителя Генерального секретаря ООН Кристофер Коулман.

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