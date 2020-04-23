Донецк, , 22:33 — REGNUM Наименование «город Сталино» будет использоваться вместе с наименованием «город Донецк» во время республиканских и городских мероприятий в честь памятных исторических событий.

Соответствующий указ главы Донецкой Народной Республики подписан 23 апреля 2020 года.

В тексте указа № 111 «Об использовании наименования «город Сталино» уточняется, что речь идёт о наименовании, которое город Донецк носил во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, распоряжением главы ДНР № 158 утвержден План мероприятий по проведению в Донецкой Народной Республике Года Великой Победы.

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