Самара, 23 апреля 2020, 22:30 — REGNUM О первой смерти среди пациентов в Самарской области, которым был поставлен диагноз COVID-19, сообщил 23 апреля глава региона Дмитрий Азаров в Instagram.
По словам главы региона, умер житель Самарской области в возрасте 74 лет. Пациент страдал сахарным диабетом и онкологическим заболеванием.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Самарской области достигло 141, число излечившихся — 22.
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