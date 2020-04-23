Санкт-Петербург, , 22:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали бывшего менеджера банка, которого подозревают в хищении более 30 млн рублей со счета пенсионера. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 28-летний мужчина с 2015 по 2020 год осуществлял управление активами 84-летнего VIP-клиента кредитной организации. Данный менеджер, по версии следствия, злопотребил доверием потерпевшего, и выел с его личного банковского счета свыше 30,359 млн рублей. Эти деньги менеджер потратил по личному усмотрению.

Сейчас молодой человек задержан. Расследование уголовного дела продолжается.