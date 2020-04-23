Ташкент, , 22:15 — REGNUM Количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Узбекистане достигло 1758, сообщили 23 апреля в узбекистанском минздраве.

Число излечившихся пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, достигло в Узбекистане 561.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Узбекистана заявлял о 1735 подтверждённых случаях COVID-19 и 505 выздоровевших. В стране действуют карантинные меры, продлённые до 10 мая 2020 г.

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