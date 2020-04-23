Загреб, , 21:54 — REGNUM Первый этап отмены введённых в Хорватии из-за пандемии ограничительных мер начнётся 27 апреля, передаёт 23 апреля HRT.

Соответствующее заявление сделал хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, отметив, что ситуация с распространением коронавируса в стране «находится под контролем».

Отмена ограничений пройдёт, сказал Пленкович, в три этапа. Сначала (27 апреля) возобновят работу предприятия сферы услуг (услуги без близкого контакта с клиентом) и торговые точки, исключая ТЦ.

Также восстановится работа общественного транспорта, музеев, библиотек, книжных магазинов. Возобновится работа спортсменов-профессионалов.

Вторая фаза начнётся 4 мая, третья — ещё через неделю. На это можно рассчитывать, если эпидемиологическая ситуация в Хорватии не ухудшится.

Напомним, в Хорватии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1982, летальных исходов — 50, число излечившихся — 883.

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