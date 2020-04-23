Роттердам, Нидерланды, , 21:54 — REGNUM Власти нидерландского города Роттердама готовы принять международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году. За соответствующее решение проголосовали 23 апреля члены городского совета.

Как сообщается, конкурс предполагается провести в концертном зале Ahoy, где он должен был проходить и в этом году. На организацию мероприятия выделено 6,7 млн евро дополнительно к почти 15 млн евро, которые Роттердам уже затратил на подготовку к конкурсу.

Напомним, «Евровидение-2020» должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако в связи с пандемией коронавируса мероприятие было отложено на следующий год.

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