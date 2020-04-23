Москва, , 21:42 — REGNUM Два авиарейса для вывоза из Таиланда жителей Дальневосточного федерального округа назначены на субботу, 25 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи России.

Как уточняется, на 22:40 по местному времени запланирован рейс SHU5491 Бангкок — Петропавловск-Камчатский. На борт смогут попасть только граждане России, проживающие в Камчатском крае и Дальневосточном федеральном округе.

В 23:40 по местному времени рейсом SHU5487 Бангкок — Хабаровск смогут вылететь граждане, проживающие в Хабаровском крае.

В Минкомсвязи напомнили, что российским гражданам, желающим вернуться на родину из-за рубежа, необходимо заполнить соответствующую анкету на портале государственных услуг.