Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Число умерших от болезней, вызванных коронавирусом, превысило в США 47 тыс. человек, сообщает 23 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, суммирующего статистические данные федеральных властей и отдельных штатов.

По данным Университета, на сегодняшний день в списках умерших 47 034 человека.

Кроме того, по данным этой организации, в США выявлено 847 985 заражённых коронавирусом, а 77 тыс. человек признаны выздоровевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Нью-Йорк заявил о снижении смертности от COVID-19.

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