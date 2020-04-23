Харбин, Китай, , 21:32 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции стала причиной закрытия въезда в китайский город Харбин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР. Об этом 23 апреля сообщает агентство Reuters.

По данным властей Китая, в городе выявлено 78 человек с заражением коронавирусом. Всего в провинции зарегистрировано 337 привозных случаев заражения. По предварительным данным, медики не сделали тест на коронавирус студентке, приехавшей в Китай из Нью-Йорка, где она училась в колледже.

Симптомы заболевания появились у девушки только через двое суток после приезда. Медики опасаются, что она может стать нулевым пациентом второй волны эпидемии. Как пояснил представитель комиссии по здравоохранению провинции Хэйлунцзян Се Юньлун, снижение мер безопасности может стать причиной второй волны эпидемии.

В настоящее время в город Харбин запрещён въезд транспортных средств с номерами других регионов, нельзя въезжать в город и гражданам, не проживающим в нём. Местным жителям запрещено выходить на улицу без маски.

Напомним, население города Харбин составляет около десяти млн человек. Провинция Хейлунцзян граничит с Приморским краем, Еврейской автономной областью и Амурской областью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Харбин будут проводиться тесты на нуклеиновые кислоты и сывороточные антитела у всех преподавателей, студентов и учеников средних школ, а также членов их семей.

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