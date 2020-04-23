Прага, , 21:29 — REGNUM За сутки число излечившихся от COVID-19 в Чехии в несколько раз больше числа заразившихся коронавирусом, сообщили 23 апреля в чешском минздраве.

За минувшие сутки в Чехии подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, а число излечившихся за это же время составило 163, смертельных случаев не зарегистрировано.

Общее количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Чехии достигло 7138, общее количество летальных исходов 210, число излечившихся 2152 .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чехии планируется снятие ряда карантинных ограничений с 27 апреля.

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