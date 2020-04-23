Рига, , 21:28 — REGNUM Полиция безопасности Латвии (VDD) прекратила начатый в 2018 году уголовный процесс из-за организованного партией «Русский союз Латвии» (РСЛ) родительского собрания, участники которого выступили против ликвидации образования на русском языке в стране. Об этом пишет 23 апреля портал Nra.lv.

Журналисты напоминают, что VDD квалифицировала собрание родителей, пытавшихся защитить права своих детей учиться на родном языке, как направленную против латвийского общества провокацию, нацеленную на его раскол. Через два года следствие пришло к выводу, что состав преступления в деле отсутствует.

По делу проходили депутат Европарламента Татьяна Жданок, журналисты Владимир Линдерман, Алла Березовская, член правления РСЛ Илья Козырев, профессор экономики, правозащитник и писатель Александр Гапоненко.