Тбилиси, , 21:26 — REGNUM

Лидер партии «Гирчи», бывший соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Зураб Джапаридзе, прославившийся инициативой декриминализации и легализации марихуаны, оштрафован за нарушение режима чрезвычайного положения на 3000 лари, сообщила пресс-служба МВД Грузии. Вместе с Джапаридзе на такую же сумму оштрафованы еще 14 активистов его партии. Еще трое граждан задержаны по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

Нарушения выразились в том, что Джапаридзе и его соратники собрали на территории бывшего Тбилисского ипподрома группу лиц и вместе с ними проводили митинг с требованием отмены в стране чрезвычайного положения.

На 18:00 часов 23 апреля в Грузии подтверждено 420 случаев заражения коронавирусом, 111 человек выздоровели, пятеро скончались.

Напомним, что режим чрезвычайного положения был введен в Грузии из-за пандемии коронавируса 21 марта, а 22 апреля продлен еще на месяц, до 22 мая включительно. В рамках чрезвычайного положения в стране запрещены любые собрания с участием более трех человек одновременно.