Балашиха, Московская область, , 06:44 — REGNUM Пал травы в районе Ногинского лесничества подмосковного горокруга Балашиха привёл к возникновению крупного лесного пожара. Площадь возгорания привысила 34 га, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожарная машина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Возгорание возникло днем 23 апреля в лесном массиве из-за весеннего пала травы. Порывы ветра достигала 27 м/сек, поэтому огонь быстро распространялся.

На место происшествия быстро приехали пожарные. Воду набирали в ближайшем озере. Пока происходил забор воды, огонь несколько раз вспыхивал с новой силой. Раздуваемый ветром, он перекидывался с сухостоя на ближайшие островки старых деревьев, оставленные для сохранения экологического лесного баланса среди молодых сосен.

Пожар удалось локализовать лишь к вечеру 23 апреля. На данный момент возгорание ликвидировано.

Уничтожено порядка 34 га молодого леса. В основном это сосны. К сожалению, сухая трава загорается очень быстро, у деревьев почти не было шансов.

Горящие деревья тушат водой, но как только она просыхает, ветер может заново раздуть пламя. Поэтому в первые сутки после пожара приходиться патрулировать местность и осматривать пожарище несколько раз.

Сотрудники оценивают размеры и ущерб нанесенный огнем Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тление деревьев может продолжаться как минимум сутки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пламя в сухой траве можно сбить из специальной воздушной пушки. За потушенными деревьями наблюдают, так как под корой может остаться тлеющий уголек, который в любой момент может дать начало новому возгоранию.

Хотя на текущий момент пожар ликвидирован, местность продолжают проверять сотрудники МЧС.

По данным МЧС РФ, с начала 2020 года от несанкционированных палов травы пострадало уже свыше 20 населённых пунктов.