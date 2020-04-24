Балашиха, Московская область, 24 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Пал травы в районе Ногинского лесничества подмосковного горокруга Балашиха привёл к возникновению крупного лесного пожара. Площадь возгорания привысила 34 га, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожарная машина
Пожарная машина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Возгорание возникло днем 23 апреля в лесном массиве из-за весеннего пала травы. Порывы ветра достигала 27 м/сек, поэтому огонь быстро распространялся.

На место происшествия быстро приехали пожарные. Воду набирали в ближайшем озере. Пока происходил забор воды, огонь несколько раз вспыхивал с новой силой. Раздуваемый ветром, он перекидывался с сухостоя на ближайшие островки старых деревьев, оставленные для сохранения экологического лесного баланса среди молодых сосен.

Пожар удалось локализовать лишь к вечеру 23 апреля. На данный момент возгорание ликвидировано.

Пожарные машины тушат лесной пожар
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лесной пожар
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лесная охрана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пожарная машина лесной охраны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прибыла помощь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лесная охрана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Опахивание пожара по периметру
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уничтожено порядка 34 га молодого леса. В основном это сосны. К сожалению, сухая трава загорается очень быстро, у деревьев почти не было шансов.

Двадцатилитровый рюкзак помогает справиться с точечным тлением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лесной пожар
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пожар в лесу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ветер разгоняет огонь по открытому пространству быстро
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дым от лесного пожара распространился на многие гектары
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лесной пожар
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пожарная машина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Горящие деревья тушат водой, но как только она просыхает, ветер может заново раздуть пламя. Поэтому в первые сутки после пожара приходиться патрулировать местность и осматривать пожарище несколько раз.

Сотрудники оценивают размеры и ущерб нанесенный огнем
Сотрудники оценивают размеры и ущерб нанесенный огнем
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тление деревьев может продолжаться как минимум сутки
Тление деревьев может продолжаться как минимум сутки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пламя в сухой траве можно сбить из специальной воздушной пушки. За потушенными деревьями наблюдают, так как под корой может остаться тлеющий уголек, который в любой момент может дать начало новому возгоранию.

Пожар в лесу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дерево тлеет под корой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Защитная опахивание молодого леса
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пожар с лесу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пламя разгорается с новой силой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сухая трава горит быстро
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Хотя на текущий момент пожар ликвидирован, местность продолжают проверять сотрудники МЧС.

Пламя на траве можно сбить воздушной пушкой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пламя на траве можно сбить воздушной пушкой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Защитная каска
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горит сухостой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пожар в лесу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Огонь и дым в лесу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Трактор делает защитную полосу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вспахивание борозды защищающей молодой лес от тлеющей территории
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вспахивание борозды защищающей молодой лес от тлеющей территории
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вспахивание борозды защищающей молодой лес от тлеющей территории
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вспахивание борозды защищающей молодой лес от тлеющей территории
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вспахивание борозды защищающей молодой лес от тлеющей территории
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным МЧС РФ, с начала 2020 года от несанкционированных палов травы пострадало уже свыше 20 населённых пунктов.

Обожжена молодая сосна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Куст травы после пала травы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Молодые сосны после пала травы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сосны после пала травы, который был потушен несколько дней назад
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM