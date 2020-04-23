Санкт-Петербург, , 21:25 — REGNUM Легочно-сердечная недостаточность стала причиной смерти троих пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Таким образом, в городе с начала пандемии умерло 17 человек.

Три новые смерти пациентов с COVID-19 произошли в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», перепрофилированный под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди скончавшихся — женщины 55 и 96 лет, а также мужчина в возрасте 90 лет.

«Смерть наступила от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Скончавшиеся страдали различными хроническими заболеваниями, среди которых диабет, ожирение, атеросклероз, кардиосклероз», — отметили в комздраве Петербурга.

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