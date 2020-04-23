Челябинск, , 21:05 — REGNUM В Челябинске осуждён 32-летний гражданин, который нападал на посетителей кафе-бара. Он был в составе организованной группы, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Ленинский райсуд. Гражданин был признан в грабежах и разбоях. Суд становил, что подельниками этого гражданина были ещё трое. Преступная деятельность велась в октябре-декабре 2017 года.

Подсудимый работал в кафе-баре на улице Гагарина. Он выбирал посетителей, имевших ценное имущество, и сообщал своим соучастникам. Затем те сопровождали посетителей и нападали.

Всего налётчики ограбили семерых граждан на общую сумму около 300 тыс. рублей. Кроме того, подсудимый напал ночью в ноябре 2017 года на девушку и похитил у неё серебряную цепочку и телефон, причинив ущерб в сумме 21 300 рублей.

Свою вину он признал и помог изобличить подельников. Суд назначил ему шесть лет в колонии строгого режима.